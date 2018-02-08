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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может не состояться из-за лебедей

Королеву Елизавету II расстроила ситуация в Виндзорском замке – там гибнут лебеди, по предварительной версии из-за птичьего гриппа. Если эксперты подтвердят это предположение, то свадьба принца Гарри и Меган Маркл может не состояться.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может не состояться из-за лебедей


В Виндзорском дворце происходят неприятности - от неизвестной болезни погибло более десятка лебедей. Кроме того, та же участь грозит уцелевшим птицам.

Ветеринар осмотрел погибших лебедей и предположил, что причиной их смерти является птичий грипп. Если версия подтвердится, опасность может стать угрозой не только для пернатых, но и для людей.

Королева Елизавета II крайне обеспокоена ситуацией из-за грядущей свадьбы внука. Гарри и Меган планируют пожениться только в мае, но если эпидемия разрастется, то пребывание в окрестностях замка станет небезопасным.

Все надеются, что эксперты в ближайшее время установят причину заболевания птиц и устранят проблему как можно скорее.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:45
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