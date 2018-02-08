Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может не состояться из-за лебедей

В Виндзорском дворце происходят неприятности - от неизвестной болезни погибло более десятка лебедей. Кроме того, та же участь грозит уцелевшим птицам.Ветеринар осмотрел погибших лебедей и предположил, что причиной их смерти является птичий грипп. Если версия подтвердится, опасность может стать угрозой не только для пернатых, но и для людей.Королева Елизавета II крайне обеспокоена ситуацией из-за грядущей свадьбы внука. Гарри и Меган планируют пожениться только в мае, но если эпидемия разрастется, то пребывание в окрестностях замка станет небезопасным.Все надеются, что эксперты в ближайшее время установят причину заболевания птиц и устранят проблему как можно скорее.