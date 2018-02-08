Илон Маск забыл бумажник в машине, которую отправил в ракете Falcon Heavy в космос

Представители корпорации SpaceX сообщили, что глава компании Илон Маск оставил свой кошелек в машине Tesla, которую на ракете Falcon Heavy отправили в космос.Изначально бизнесмен забыл подумал, что портмоне у него похитили. Из-за этого Маск связался с банкирами, чтобы заблокировать свои счета.В течение нескольких часов бизнесмен разыскивал кошелек у себя дома, но так его и не смог его найти. Илон отметил, что для него неприятен даже такой незначительный проступок.Позднее он догадался, что оставил бумажник в ракете Falcon Heavy, которая была запущена в космос. На борту корабля находится машина Tesla вишневого цвета, которую поместили в грузовое отделение еще в январе.