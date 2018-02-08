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Илон Маск забыл бумажник в машине, которую отправил в ракете Falcon Heavy в космос

Американский предприниматель, глава корпорации SpaceX Илон Маск забыл свой бумажник в машине Tesla, которую отправил в космос в ракете Falcon Heavy. Перед тем, как он вспомнил об этом, он думал, что кошелек был утерян и заблокировал свои банковские счета.
Илон Маск забыл бумажник в машине, которую отправил в ракете Falcon Heavy в космос


Представители корпорации SpaceX сообщили, что глава компании Илон Маск оставил свой кошелек в машине Tesla, которую на ракете Falcon Heavy отправили в космос.

Изначально бизнесмен забыл подумал, что портмоне у него похитили. Из-за этого Маск связался с банкирами, чтобы заблокировать свои счета.

В течение нескольких часов бизнесмен разыскивал кошелек у себя дома, но так его и не смог его найти. Илон отметил, что для него неприятен даже такой незначительный проступок.

Позднее он догадался, что оставил бумажник в ракете Falcon Heavy, которая была запущена в космос. На борту корабля находится машина Tesla вишневого цвета, которую поместили в грузовое отделение еще в январе.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:15
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