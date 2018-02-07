Александре Шеве очень сложно на "Доме-2" без Арая Чобаняна

Шева разместила пост в Instagram, написав, что уход Арая был настолько неожиданным, что у неё сразу же началась депрессия. По словам брюнетки, загорелый красавец признался ей в любви, когда уходил, и сделал это молодой человек впервые. Александра очень растрогалась и хотела уйти с любимым, но парень остановил её, да и сама она поняла, что ей пока некуда идти.В данный момент Шеве непросто быть в комнате, где совсем недавно её своим присутствием радовал Арай. Многие вещи на периметре напоминают об этом мужчине, без которого Александре сложнее с каждым днём.Шева также написала, что жизнь порой предоставляет очень неожиданные развороты событий, и необходимо научиться терпеть подобные происшествия.Как известно, Чобаняна изгнали организаторы за жестокое обращение с котом Барсуком, проживающим вместе с участниками "Дома-2". Все видели, как Арай вытирал животным зеркало, хоть и уверял прежде, что любит братьев наших меньших.