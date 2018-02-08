TGO начнет измерять солнечные затмения

Перед тем, как начать процедуру измерений, специалисты проведут проверку всех приборов, которые установлены на борту станции TGO. Измерение водорода в грунте Красной планеты будет проводить устройство FREND.В течение четырех недель после начала измерений управление станцией будет вестись из наземного научного центра, где работают сотрудники космического проекта «Экзомарс». Специалисты станут поддерживать подходящее положение аппарата в пространстве для проведения необходимых измерений.