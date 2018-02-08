TGO начнет измерять солнечные затмения
В российском Институте космических исследований рассказали о том, что в конце апреля текущего года аппарат TGO начнет измерять солнечные затмения и получать данные о марсианской атмосфере. Помимо этого ученые получат много ценной информации касательно нейтронного потока на орбите Красной планеты и, таким образом, смогут составить карту водорода в составе марсианского грунта.
Перед тем, как начать процедуру измерений, специалисты проведут проверку всех приборов, которые установлены на борту станции TGO. Измерение водорода в грунте Красной планеты будет проводить устройство FREND.
В течение четырех недель после начала измерений управление станцией будет вестись из наземного научного центра, где работают сотрудники космического проекта «Экзомарс». Специалисты станут поддерживать подходящее положение аппарата в пространстве для проведения необходимых измерений.
Перед тем, как начать процедуру измерений, специалисты проведут проверку всех приборов, которые установлены на борту станции TGO. Измерение водорода в грунте Красной планеты будет проводить устройство FREND.
В течение четырех недель после начала измерений управление станцией будет вестись из наземного научного центра, где работают сотрудники космического проекта «Экзомарс». Специалисты станут поддерживать подходящее положение аппарата в пространстве для проведения необходимых измерений.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45