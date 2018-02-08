В ОАЭ разработали первый арабский спутник

О разработке KhalifaSat рассказал вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Так Мактум отмечает новый уровень подготовки арабских специалистов, которые получили знания в области космонавтики. Таким образом, подобный проект станет еще одним элементом космической программы ОАЭ.Стоит отметить, что KhalifaSat является третьим аппаратом дубайского космического центра, поскольку ранее в космос уже выходили такие спутники как DubaiSat-1 и DubaiSat-2. Новый спутник сейчас проходит серию последних испытаний и в конце текущего года его должны вывести на орбиту Земли.