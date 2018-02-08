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Зрители уверены, что Давид Анташвили и Елена Хромина устраивают заказные драки на "Доме-2"

Зрители, уставшие думать, почему участника "Дома-2" Давида Анташвили, который то и дело избивает девушек на "Острове любви", даже не наказывают, не говоря уже об изгнании, нашли этому одно объяснение - все схватки заказываются организаторами реалити-шоу.

Фолловеры не знают, как ещё можно аргументировать тот факт, что недавно Давид подрался с Ольгой Жариковой и заставил её проехаться лицом по металлической поверхности. Все помнят, сколь жестоко выглядел тот инцидент, и даже нападение Алисы Литинской на Майю Донцову кажется не особо опасным на фоне того, что делает Анташвили, а ведь блондинку за тот инцидент отправили за ворота немедленно.

Зрители уверены, что Давид Анташвили и Елена Хромина устраивают заказные драки на "Доме-2"

У наблюдательных фанатов проекта нет сомнения, что Анташвили просто отрабатывает своё нахождение на Сейшельких островах перед камерами. Видимо, представителям "Дома-2" уже не нравятся безобидные противостояния, от которых давно устали зрители, а Давид может помочь каналу снова заинтересовать народ поистине пугающими действиями.

При этом и Елена Хромина, считают многие, также отрабатывает деньги, заплаченные ей организаторами изначально. Скандальная красотка постоянно дерётся и не знает ничего даже о замечаниях, не говоря уже об изгнании за плохие поступки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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