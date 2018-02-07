АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

На морском побережье Австралии найдено чудовище без глаз
В Австралии на морском берегу найдено чудовище без глаз, которое шокировало ученых.
На морском побережье Австралии найдено чудовище без глаз


Неизвестное морское существо на берегу в Квинсленде нашла местная жительница, которая выгуливала своего французского бульдога. 47-летняя Шерри Симмонс сначала приняла странную находку за небольшую часть окаменевшего дерева. Но когда женщина присмотрелась поближе, поняла, что это что-то совсем другое.

Шерри ткнула существо палкой, оно оказалось мягким на ощупь. У него отсутствовали глаза и был маленький плавник. На вид чудовище казалось тяжелым.

Тогда женщина подумала, что это возможно дюгонь, который более известен в народе как морская корова.

Но австралийские ученые из Департамента окружающей среды Квинсленда опровергли ее предположения, решив, что находка, как вариант - печень акулы. Но эти данные еще не точные.

По виду на фото погибшее животное - млекопитающее. Но из-за разложения и недостатка информации трудно определить вид.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:56
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости