На морском побережье Австралии найдено чудовище без глаз

Неизвестное морское существо на берегу в Квинсленде нашла местная жительница, которая выгуливала своего французского бульдога. 47-летняя Шерри Симмонс сначала приняла странную находку за небольшую часть окаменевшего дерева. Но когда женщина присмотрелась поближе, поняла, что это что-то совсем другое.Шерри ткнула существо палкой, оно оказалось мягким на ощупь. У него отсутствовали глаза и был маленький плавник. На вид чудовище казалось тяжелым.Тогда женщина подумала, что это возможно дюгонь, который более известен в народе как морская корова.Но австралийские ученые из Департамента окружающей среды Квинсленда опровергли ее предположения, решив, что находка, как вариант - печень акулы. Но эти данные еще не точные.По виду на фото погибшее животное - млекопитающее. Но из-за разложения и недостатка информации трудно определить вид.