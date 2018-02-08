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Алессандро Матераццо и Светлана Давыдова разводятся, пробыв в браке десять лет

Алессандро Матераццо и Светлана Давыдова, которые являются одной из немногих пар, созданных на проекте "Дом-2" и сохранивших свои отношения действительно надолго, заявили о разводе после десяти лет совместной брачной жизни.

О печальном исходе сообщила Давыдова. По словам экс-участницы творения ТНТ, у неё больше нет желания быть рядом с мужчиной, настоящее имя которого Александр Курышко, но зрителям молодой человек знаком по сугубо итальянскому псевдониму. Как известно, парень появился на периметре в 2008 году. При этом изначально Алессандро хотел закрутить роман с Ольгой Бузовой, но так и не смог добиться желаемого результата. Вскоре он покинул реалити-шоу, после чего вернулся туда, но уже с Давыдовой.

Алессандро Матераццо и Светлана Давыдова разводятся, пробыв в браке десять лет

Новый пост Светланы дал понять, что о любви больше говорить не приходится. Кроме того, брюнетка не была счастлива в браке с Матераццо в последние годы и не испытывала к нему никаких чувств всё это время. Как добавила телезвезда, всё было хорошо только шесть лет. При этом Давыдова рада, что расстаётся с супругом, понимая, что вернуть те чувства уже невозможно. Поклонники девушки в один голос отметили в Instagram, что новость очень неожиданная и грустная.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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