Алессандро Матераццо и Светлана Давыдова разводятся, пробыв в браке десять лет

О печальном исходе сообщила Давыдова. По словам экс-участницы творения ТНТ, у неё больше нет желания быть рядом с мужчиной, настоящее имя которого Александр Курышко, но зрителям молодой человек знаком по сугубо итальянскому псевдониму. Как известно, парень появился на периметре в 2008 году. При этом изначально Алессандро хотел закрутить роман с Ольгой Бузовой, но так и не смог добиться желаемого результата. Вскоре он покинул реалити-шоу, после чего вернулся туда, но уже с Давыдовой.Новый пост Светланы дал понять, что о любви больше говорить не приходится. Кроме того, брюнетка не была счастлива в браке с Матераццо в последние годы и не испытывала к нему никаких чувств всё это время. Как добавила телезвезда, всё было хорошо только шесть лет. При этом Давыдова рада, что расстаётся с супругом, понимая, что вернуть те чувства уже невозможно. Поклонники девушки в один голос отметили в Instagram, что новость очень неожиданная и грустная.