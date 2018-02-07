Сара Джессика Паркер стала моложе из-за рваной челки

Сара Джессика Паркер, звезда сериала «Секс в большом городе» заинтриговала подписчиков в своем Instagram аккаунте. Она опубликовала фото с прядями обрезанных волос и написала «Ничего не говорите».Интригующий пост сделал свое дело - и фото, и саму актрису стали обсуждать даже те, кто не является поклонником Сары.Фотограф актрисы Серж Норман подогрел интригу - он сделал репост интересного снимка звезды и подписал его еще более таинственно: «Даже не думайте ничего говорить!».Вскоре правда раскрылась и говорить ничего действительно не пришлось – фотография с новой прической Сары все сказала сама. У актрисы появилась челка, такая, как на премьере первой части фильма «Секс в большом городе» в 2008 году.Фолловеры оценили обновленный имидж Паркер - они считают, что актриса стала моложе благодаря нарочито неровным срезам.