АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Сара Джессика Паркер стала моложе из-за рваной челки
У Сары Джессики Паркер новая прическа, которая сделала ее моложе – у актрисы появилась рваная челка.
Сара Джессика Паркер стала моложе из-за рваной челки


Сара Джессика Паркер, звезда сериала «Секс в большом городе» заинтриговала подписчиков в своем Instagram аккаунте. Она опубликовала фото с прядями обрезанных волос и написала «Ничего не говорите».

Интригующий пост сделал свое дело - и фото, и саму актрису стали обсуждать даже те, кто не является поклонником Сары.

Фотограф актрисы Серж Норман подогрел интригу - он сделал репост интересного снимка звезды и подписал его еще более таинственно: «Даже не думайте ничего говорить!».

Вскоре правда раскрылась и говорить ничего действительно не пришлось – фотография с новой прической Сары все сказала сама. У актрисы появилась челка, такая, как на премьере первой части фильма «Секс в большом городе» в 2008 году.

Фолловеры оценили обновленный имидж Паркер - они считают, что актриса стала моложе благодаря нарочито неровным срезам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости