Сторонники феминизма назвали самок мраморных раков - мутантов иконами движения
Исследования ученого Френка Лико, касающиеся самок мраморных раков – мутантов, вызвали бурную реакцию со стороны сторонников феминизма. Они назвали особей иконами движения и бурно обсуждают, как их армия сможет противостоять мужчинам в жизни.
В научной работе немецкий специалист назвал данный вид уникальным, потому что самки могут самовоспроизводиться благодаря партеногенезу из-за асексуальности. Впервые таких раков заметили в 90-х годах, после чего они стали популярны у любителей аквариумов.
Феминистки пришли в восторг после такой информации, так как особи дали им надежду на победу. Многие из них писали в сообщениях, что нужно срочно выяснить, как им удалось достичь такого состояния. Затем дамы назвали всех мужчин мусором, с которым в будущем можно будет попрощаться навсегда.
В научной работе немецкий специалист назвал данный вид уникальным, потому что самки могут самовоспроизводиться благодаря партеногенезу из-за асексуальности. Впервые таких раков заметили в 90-х годах, после чего они стали популярны у любителей аквариумов.
Феминистки пришли в восторг после такой информации, так как особи дали им надежду на победу. Многие из них писали в сообщениях, что нужно срочно выяснить, как им удалось достичь такого состояния. Затем дамы назвали всех мужчин мусором, с которым в будущем можно будет попрощаться навсегда.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:20