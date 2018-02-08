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Сестра Виктории Лопыревой Эмилия Крузе-Орлинова отказалась приглашать ее на свадьбу из-за старого конфликта

Во время беседы с журналистами сводная сестра Виктории Лопыревой рассказала о предстоящей свадьбе. Эмилия Крузе-Орлинова отказалась приглашать ее на торжество, упомянув о старом конфликте.

Тогда девушка в возрасте 18 лет имела последнюю стадию онкологии, но модель предпочла остаться в стороне и не помогать родственнице, выжившей благодаря посторонним людям. Затем она пыталась оправдаться, рассказав о втором браке отца, у которого в доме ей было неприятно находиться из-за грязи, а также шум мешал общению с родным человеком. Виктория Лопырева подчеркнула, что она не общалась с ним до момента, когда в ее адрес посыпались упреки от сестры.

Сестра Виктории Лопыревой Эмилия Крузе-Орлинова отказалась приглашать ее на свадьбу из-за старого конфликта


После звонка родителю она поняла, что снова потеряла его до конца своей жизни. Сейчас Эмилия Крузе-Орлинова живет в Германии и работает стилистом, а также уже стала женой избранника в прошлом году, но сейчас пара решила устроить для близкого окружения пышный праздник. Она не ждет от звезды приглашения на аналогичное событие с Николаем Басковым, потому что родственница не интересует молодую особу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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