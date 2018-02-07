За бывшим мужем Ольги Бузовой будут наблюдать специалисты WADA

Из 13 команд РФПЛ Станислав Саламович выделил 56 игроков, из которых он будет отбирать лучших.Из московского "Локомотива" наставник сборной сейчас рассматривает несколько кандидатур: вратаря Гильерме и полузащитников, в число которых вошел и Дмитрий Тарасов.Сотрудники WADA за всеми футболистами установят контроль. Поклонники бывшего мужа Ольги Бузовой советуют ему быть крайне внимательным.Правда, противники Дмитрия убеждены, что он не попадет в сборную. Ведь в списке Черчесова почти два десятка полузащитников. А в число лучших из лучших Дмитрий Тарасов, уж точно не входит, убеждены хейтеры.