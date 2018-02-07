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За бывшим мужем Ольги Бузовой будут наблюдать специалисты WADA
Спортиздания опубликовали список игроков, которые по мнению старшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, имеют шанс попасть на Чемпионат мира-2018.

Из 13 команд РФПЛ Станислав Саламович выделил 56 игроков, из которых он будет отбирать лучших.

За бывшим мужем Ольги Бузовой будут наблюдать специалисты WADA

Из московского "Локомотива" наставник сборной сейчас рассматривает несколько кандидатур: вратаря Гильерме и полузащитников, в число которых вошел и Дмитрий Тарасов.

Сотрудники WADA за всеми футболистами установят контроль. Поклонники бывшего мужа Ольги Бузовой советуют ему быть крайне внимательным.

Правда, противники Дмитрия убеждены, что он не попадет в сборную. Ведь в списке Черчесова почти два десятка полузащитников. А в число лучших из лучших Дмитрий Тарасов, уж точно не входит, убеждены хейтеры.
dzen / Спорт / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:44
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