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Молодой парень из Краснодарского края потушил сигарету об икону в храме и рассказал о своем поступке в сетях
Молодой парень из Краснодарского края во время посещения храма потушил сигарету об икону. Затем он рассказал о своем поступке в сетях, после чего родители запретили ему подходить к этому месту.

Инцидент случился в храме Архангела Михаила, после чего священники из Екатеринодарской епархии пожелали увидеть нарушителя. Они отметили, что суть заключена не в стоимости религиозного символа верующих. Вопрос касается человеческой культуры и вандализма. Однако 18-летнему юноше нужно было еще опубликовать снимок, сделанный им после такого процесса, на своей странице.

Молодой парень из Краснодарского края потушил сигарету об икону в храме и рассказал о своем поступке в сетях


Затем он решил похвастаться своим поведением перед юзерами и подписчиками группы “666”. После многочисленных сообщений возмущенных людей его страница была заблокирована, хотя сам виновник скандала утверждал, что просто использовал фотошоп.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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