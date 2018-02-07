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Яна Рудковская поразила поклонников внешним видом собаки на поводке
Продюсер не скрывает своей любви к животным и кроме маленького шпица наследника Александра имеет еще двух щенков немецкой овчарки. Но сейчас Яна Рудковская поразила поклонников внешним видом собаки на поводке, опубликовав фото в Instagram.

Подписчики также не знали о питомцах, принесенных избраннице Евгением Плющенко, желавшим сделать ей сюрприз. Сейчас звезда позировала перед камерами во время прогулки, решив показать зимнюю сказку природы. Однако люди сразу обратили внимание, что рядом с Яной Рудковской сидит настоящий тибетский мастиф.

Яна Рудковская поразила поклонников внешним видом собаки на поводке


Пользователи сетей написали в комментариях, что она выглядит маленькой и хрупкой девочкой на фоне огромного животного, напоминающего медвежонка. Они сразу предположили, что звездная семья решила завести еще одно питомца, после чего просить знаменитость рассказать им подробности. Светская львица предпочла сохранить интригу и не стала отвечать на вопросы фанатов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:21
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