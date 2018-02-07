АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Рустам Солнцев рассказал, что Антону Гусеву Mercedes никто не дарил, а был куплен им в кредит
Появилась информация, что дорогую иномарку Mercedes, которую якобы Антону Гусеву подарила сетевая компания, был просто-напросто куплен в кредит.

Это рассказывает бывший участник Дома-2, а ныне скандальный блогер Рустам Солнцев. Он полагает, что жена Гусева Виктория Романец не желает терпеть несостоятельность мужа и по-настоящему вспылила.

Рустам Солнцев рассказал, что Антону Гусеву Mercedes никто не дарил, а был куплен им в кредит

После этого девушка, по всей вероятности, наговорила своему супругу много резких слов.

"Антошка мягкий, его обижать нельзя", - констатирует историю Рустам.

Солнцев убеждён, что Гусев сейчас живёт явно не по средствам. Парень путешествует по Европе, останавливается в 5-звездочных гостиницах, покупает дорогую иномарку в кредит.

И скорее всего, большая часть расходов ложится на плечи Вики, привыкшей давно себе ни в чём не отказывать. Ведь заработок девушки намного выше её супруга.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости