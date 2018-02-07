Рустам Солнцев рассказал, что Антону Гусеву Mercedes никто не дарил, а был куплен им в кредит

"Антошка мягкий, его обижать нельзя", - констатирует историю Рустам.

Это рассказывает бывший участник Дома-2, а ныне скандальный блогер Рустам Солнцев. Он полагает, что жена Гусева Виктория Романец не желает терпеть несостоятельность мужа и по-настоящему вспылила.После этого девушка, по всей вероятности, наговорила своему супругу много резких слов.Солнцев убеждён, что Гусев сейчас живёт явно не по средствам. Парень путешествует по Европе, останавливается в 5-звездочных гостиницах, покупает дорогую иномарку в кредит.И скорее всего, большая часть расходов ложится на плечи Вики, привыкшей давно себе ни в чём не отказывать. Ведь заработок девушки намного выше её супруга.