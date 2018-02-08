Apple бесплатно заменит iPhone 5c на новое устройство с большей памятью
Согласно заявлению представителей компании Apple, все владельцы версии iPhone 5c смогут осуществить бесплатный обмен смартфона на новый, имеющий большую память.
В случае поломки гаджета сразу нужно обратиться в действующий сервисный центр. Там пользователю выдадут другое устройство. Гаджеты серии iPhone 5c выпускали в версии с ОП на 16 Гб. Сейчас в продаже есть их аналоги (ПЗУ до 32 Гб). В рамках предлагаемого гарантийного обслуживания пользователи устаревших устройств смогут их поменять на более современные. Возможно, подобная акция станет последней, потому что компания в ближайшее время прекратит поддержку гаджетов до шестого поколения. При этом в магазинах приложений больше не будут выходить требуемые обновления для версий младше iPhone 6.
В свою очередь пользователи более старых мобильных устройств начали жаловаться, что уже сейчас они не способны на них установить последнюю версию программного обеспечения.
В случае поломки гаджета сразу нужно обратиться в действующий сервисный центр. Там пользователю выдадут другое устройство. Гаджеты серии iPhone 5c выпускали в версии с ОП на 16 Гб. Сейчас в продаже есть их аналоги (ПЗУ до 32 Гб). В рамках предлагаемого гарантийного обслуживания пользователи устаревших устройств смогут их поменять на более современные. Возможно, подобная акция станет последней, потому что компания в ближайшее время прекратит поддержку гаджетов до шестого поколения. При этом в магазинах приложений больше не будут выходить требуемые обновления для версий младше iPhone 6.
В свою очередь пользователи более старых мобильных устройств начали жаловаться, что уже сейчас они не способны на них установить последнюю версию программного обеспечения.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30