Apple бесплатно заменит iPhone 5c на новое устройство с большей памятью

В случае поломки гаджета сразу нужно обратиться в действующий сервисный центр. Там пользователю выдадут другое устройство. Гаджеты серии iPhone 5c выпускали в версии с ОП на 16 Гб. Сейчас в продаже есть их аналоги (ПЗУ до 32 Гб). В рамках предлагаемого гарантийного обслуживания пользователи устаревших устройств смогут их поменять на более современные. Возможно, подобная акция станет последней, потому что компания в ближайшее время прекратит поддержку гаджетов до шестого поколения. При этом в магазинах приложений больше не будут выходить требуемые обновления для версий младше iPhone 6.В свою очередь пользователи более старых мобильных устройств начали жаловаться, что уже сейчас они не способны на них установить последнюю версию программного обеспечения.