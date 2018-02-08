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Компания David Brown Automotive представит винтажный спорткар класса GT

David Brown Automotive собирается выпустить спортивное авто класса GT. Машина будет иметь динамичный дизайн и практичный салон.

Компания David Brown Automotive представит винтажный спорткар класса GT

Публичная премьера новинки должна состояться 6 марта этого года в рамках женевского международного автосалона. Представители британской компании отметили, что новая версия в себя впитает все черты, которые характерны для популярного класса Grand Tourer. Новинка получит винтажный стильный дизайн. Внешность авто станет более агрессивной. Машины наладят вручную в Великобритании на автозаводе David Brown Automotive

Следует заметить, что David Brown Automotive в прошедшем году представила проект, подразумевающий восстановление классических хэтчбеков Mini. В свою очередь ретро-модели транспортных средств получили полное восстановление автомобильного кузова, перенастроенную подвеску, современную светодиодную оптику, мультимедийный семидюймовый центр с поддержкой смартфонов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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