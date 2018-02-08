В КНР школьник прошел 5-километровый путь по морозу в легкой одежде ради экзамена

Журналисты узнали, что Ван Фуман живет с бабушкой и сестрой в сельском доме без условий. Мать бросила малышей, а отец зарабатывает средства в другом городе. Власти решили пригласить необычного мальчика в столицу, где он посмотрел все достопримечательности, а также получил много теплой одежды.Он рассказал, что впервые в жизни увидел такие чудеса и мог ходить в рубашке, потому что дома ночами нужно жечь уголь, а также все спят в куртках. История ученика из бедной семьи настолько тронула людей, что они собрали 450000 долларов. Эти деньги помогут сделать отопление в школе и селе, где он живет, а также добровольцы привезли его сверстникам обогреватели и одежду.