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Треть вторичного авторынка РФ принадлежит отечественным маркам

Около 1/3 отечественного вторичного рынка легковых авто в прошлом году пришлось на российские марки.

Треть вторичного авторынка РФ принадлежит отечественным маркам

Аналитическим агентством "Автостат" анонсированы данные, которые гласят, что тридцать процентов отечественного авторынка подержанных легковых автомобилей приходится на российские автобренды. В Российской Федерации в прошлом году перепродали около 1 600 000 таких автомобилей. Доля японских марок в данном случае составила 27,5 процента, что составляет 1 460 000 автомобилей. Так японские авто остаются на вторичном авторынке среди иномарок самыми популярными. Германские, а также корейские бренды смогли занять 12,8 и 11 процентов соответственно.

Россияне также предпочитают покупать подержанные авто марок из США (8,8%), Франции (4,9%), Чехии (1,6%), Китая (1,1%). В десятку популярных авто у российских покупателей в рамках вторичного рынка входят также бренды из Великобритании (0,7 процента) и Швеции (0,7 процента).
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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