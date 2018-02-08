Треть вторичного авторынка РФ принадлежит отечественным маркам

Аналитическим агентством "Автостат" анонсированы данные, которые гласят, что тридцать процентов отечественного авторынка подержанных легковых автомобилей приходится на российские автобренды. В Российской Федерации в прошлом году перепродали около 1 600 000 таких автомобилей. Доля японских марок в данном случае составила 27,5 процента, что составляет 1 460 000 автомобилей. Так японские авто остаются на вторичном авторынке среди иномарок самыми популярными. Германские, а также корейские бренды смогли занять 12,8 и 11 процентов соответственно.Россияне также предпочитают покупать подержанные авто марок из США (8,8%), Франции (4,9%), Чехии (1,6%), Китая (1,1%). В десятку популярных авто у российских покупателей в рамках вторичного рынка входят также бренды из Великобритании (0,7 процента) и Швеции (0,7 процента).