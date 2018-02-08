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В РФ отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар

Дилеры Skoda в России ожидают на ремонт владельцев версии Superb. У неё обнаружили неисправности в работе автомобильного головного света. При этом не придётся менять фары, так как проблема носит в данном случае программный характер.

В РФ отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар

Отзыву в этом случае подлежит 1 551 авто Skoda Superb, реализованных в РФ с 2016 г по 2018 г. Причиной отзыва являются возможные дефекты в работе автомобильных фар ближнего света. После старта фары остаются в положении непосредственной базовой установки. На авто в рамках отзывной кампании изменят параметр для осуществления контроля фар за счёт перепрограммирования.

Дилеры уведомят владельцев авто, попавших под отзыв, про необходимость посетить дилерский автоцентр для ремонта. Можно не ждать приглашения, так как список VIN кодов авто которые отзывают, есть в открытом доступе. Поэтому на ремонт можно записаться самостоятельно. Работы для владельцев автомобилей будут проводиться бесплатно.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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