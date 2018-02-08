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Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и разрушают привязанность между ними и родителями
Норвежские ученые заметили, что смартфоны вызывают у младенцев стресс, а также разрушают привязанность между ними и родителями. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Большинство молодых пар не подозревают, что увлечение гаджетами негативно отражается на состоянии здоровья малыша. Они продолжают использовать его в детской комнате, после чего не понимают, почему грудные дети стали часто нервничать.

Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и разрушают привязанность между ними и родителями


Ученые советуют включать тихий режим во время разговоров, а также не использовать для этих целей наушники. Ребенок делает выводы, что родители не желают его слушать, что приводит к негативным последствиям. Смартфоны лучше класть в других местах, учитывая опасность излучения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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