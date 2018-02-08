SmartTerra будет создавать для комнатных растений необходимый микроклимат
Создано специальное устройство SmartTerra, представляющее собой мини-сад для дома, который способен воссоздавать для комнатных растений необходимый микроклимат. Управлять этим устройством можно будет посредством использования смартфона.
Таким образом, SmartTerra будет предоставлять тому или иному растению необходимые климатические условия, что позволит выращивать даже самых требовательных представителей флоры. Чтобы настроить работу системы под нужды культуры, необходимо воспользоваться специальным приложением для SmartTerra, где предоставляются все инструкции.
Устройство будет имитировать разные природные явления, чтобы растения чувствовали себя как в настоящей природе. Также прибор способен сделать специальное освещение в виде точной и мягкой подсветки.
Устройство предлагается за 199 долларов на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Таким образом, SmartTerra будет предоставлять тому или иному растению необходимые климатические условия, что позволит выращивать даже самых требовательных представителей флоры. Чтобы настроить работу системы под нужды культуры, необходимо воспользоваться специальным приложением для SmartTerra, где предоставляются все инструкции.
Устройство будет имитировать разные природные явления, чтобы растения чувствовали себя как в настоящей природе. Также прибор способен сделать специальное освещение в виде точной и мягкой подсветки.
Устройство предлагается за 199 долларов на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00