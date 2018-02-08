SmartTerra будет создавать для комнатных растений необходимый микроклимат

Таким образом, SmartTerra будет предоставлять тому или иному растению необходимые климатические условия, что позволит выращивать даже самых требовательных представителей флоры. Чтобы настроить работу системы под нужды культуры, необходимо воспользоваться специальным приложением для SmartTerra, где предоставляются все инструкции.Устройство будет имитировать разные природные явления, чтобы растения чувствовали себя как в настоящей природе. Также прибор способен сделать специальное освещение в виде точной и мягкой подсветки.Устройство предлагается за 199 долларов на краудфандинговой площадке Kickstarter.