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Анастасия Квитко покорила фанатов фото в обтягивающих леггинсах
Анастасия Квитко, являющаяся отечественной моделью, соблазнительным кадром покорила своих многочисленных фанатов. На данном фото внимание поклонников акцентировано на её ягодицах, которые обтягивают серые леггинсы. Соответствующий снимок появился в Instagram знаменитости.

Анастасия Квитко покорила фанатов фото в обтягивающих леггинсах

На обнародованном фото Квитко предстала перед объективом камеры в спортивной одежде. Сверху на модели надета короткая кофта, а снизу - обтягивающие серые леггинсы. Благодаря ракурсу снимка внимание общественности привлекла именно выступающая попа модели. В подписи к публикации Анастасия уточнила, что на днях немного освежила цвет волос.

Подписчикам модели фотография пришлась по душе. Большинство комментариев написано в адрес фигуры девушки. Снимок “русской Кардашьян” в течение тринадцати часов успел собрать более 100 тысяч отметок “ Нравится” и свыше 1,2 тысяч восторженных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:21
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