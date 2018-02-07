Анастасия Квитко покорила фанатов фото в обтягивающих леггинсах

На обнародованном фото Квитко предстала перед объективом камеры в спортивной одежде. Сверху на модели надета короткая кофта, а снизу - обтягивающие серые леггинсы. Благодаря ракурсу снимка внимание общественности привлекла именно выступающая попа модели. В подписи к публикации Анастасия уточнила, что на днях немного освежила цвет волос.Подписчикам модели фотография пришлась по душе. Большинство комментариев написано в адрес фигуры девушки. Снимок “русской Кардашьян” в течение тринадцати часов успел собрать более 100 тысяч отметок “ Нравится” и свыше 1,2 тысяч восторженных комментариев.