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Дженнифер Лоуренс затравили старыми обнаженными снимками
Дженнифер Лоуренс затравили ее старыми обнаженными снимками.
Дженнифер Лоуренс затравили старыми обнаженными снимками

Публиковать интимных фотографий звезд сейчас стало трендом среди хакерских группировок и отдельных злоумышленников. Несмотря на незаконность такого рода деятельности, в сеть выкладывают все новые и новые пикантные кадры из жизни селебрити.

Недавно одна из организаций хакеров опубликовала личные фотографии голливудской красавицы Дженнифер Лоуренс. Злоумышленники, называющие себя Celeb Jihad, не первый раз выкладывают на всеобщее обозрение фотографии из личных архивов звезд.

Новая публикация хакеров содержит три снимка, относящиеся к категории интимных. По имеющимся данным, фотографии были получены после атаки на профили селебрити в iCloud еще три года назад. Тогда были взломаны звезд Голливуда, с их личных архивов злоумышленники похитили фотографии и личные данные.

Нынешний вброс фотографий Лоуренс Celeb Jihad попытались также выдать за взлом их страниц. Фото актрисы они снабдили комментариями оскорбительного характера.
Однако пользователи сети раскрыли фальшивку и обвинили хакеров в стремлении к славе любой ценой.

Сайт группировки уже не раз попадал в подобные ситуации, связанные как минимум с использованием украденных личных данных, в том числе, и фотографий. Не останавливается Celeb Jihad и перед публикацией похожих на звезд лиц, предстающих в неприглядном виде.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 20:21
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