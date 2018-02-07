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Бритни Спирс обнародовала интимное фото в мультяшном стиле
В своём микроблоге Instagram известная американская исполнительница песен Бритни Спирс обнародовала интимную публикацию в мультяшном стиле.

Бритни Спирс обнародовала интимное фото в мультяшном стиле

Певица Бритни Спирс недавно обнародовала в рамках Instagram мультяшную фотографию. На данном снимке артистка запечатлена лежа в полупрозрачном бюстгальтере красного цвета, бикини и чулках, при этом её силуэт скрывается за бледно-розовой дымкой.

В комментариях фолловеры высказались негативно касательно данной публикации. Подписчики отметили, что тридцатишестилетняя исполнительница песен выглядит уже не так как раньше. Не помог артистке в этом даже фотошоп. Невзирая на это, фотография в течение восемнадцати часов сумела собрать около 300 тысяч отметок «Мне нравится» и более 3,5 тысяч комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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