Бритни Спирс обнародовала интимное фото в мультяшном стиле

Певица Бритни Спирс недавно обнародовала в рамках Instagram мультяшную фотографию. На данном снимке артистка запечатлена лежа в полупрозрачном бюстгальтере красного цвета, бикини и чулках, при этом её силуэт скрывается за бледно-розовой дымкой.В комментариях фолловеры высказались негативно касательно данной публикации. Подписчики отметили, что тридцатишестилетняя исполнительница песен выглядит уже не так как раньше. Не помог артистке в этом даже фотошоп. Невзирая на это, фотография в течение восемнадцати часов сумела собрать около 300 тысяч отметок «Мне нравится» и более 3,5 тысяч комментариев.