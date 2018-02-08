ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни глаз раньше врачей

Чтобы ИИ программистов DeepMind стал полезен в этом вопросе, специалисты провели внедрение базы данных изображений с отсканированной сетчаткой глаз тысячи добровольцев. Все данные были предоставлены сотрудниками офтальмологической клиники Moorfields Eye из Лондона. Эксперты тщательно промаркировали симптомы заболеваний, и теперь технология способна различить на ранних этапах диабетическую ретинопатию, макулярную дегенерацию и глаукому.На данный момент разработчики из DeepMind уже ведут переговоры с клиникой Moorfields Eye и другими подобными учреждениями касательно возможности проведения клинических испытаний. Только после исследований программу внедрят в систему здравоохранения.