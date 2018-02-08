АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни глаз раньше врачей
Подразделение компании Google, DeepMind, разработало новую технологию ИИ, которая будет изучать глаза людей и сообщать о возможных проблемах после анализа изображений. Таким образом, заболевания глаз можно будет предсказать раньше врачей.

ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни глаз раньше врачей


Чтобы ИИ программистов DeepMind стал полезен в этом вопросе, специалисты провели внедрение базы данных изображений с отсканированной сетчаткой глаз тысячи добровольцев. Все данные были предоставлены сотрудниками офтальмологической клиники Moorfields Eye из Лондона. Эксперты тщательно промаркировали симптомы заболеваний, и теперь технология способна различить на ранних этапах диабетическую ретинопатию, макулярную дегенерацию и глаукому.

На данный момент разработчики из DeepMind уже ведут переговоры с клиникой Moorfields Eye и другими подобными учреждениями касательно возможности проведения клинических испытаний. Только после исследований программу внедрят в систему здравоохранения.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости