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Полуголая Наталья Рудова прошлась босиком по заснеженному Санкт-Петербургу
Известная отечественная актриса Наталья Рудова решила пройтись босиком по заснеженному Санкт-Петербургу в прозрачном платье белого цвета. Соответствующая видеозапись появилась в Instagram.

Полуголая Наталья Рудова прошлась босиком по заснеженному Санкт-Петербургу

Рудова обнародовала короткое видео, на котором продемонстрировала, как после отдыха на жарком курорте ходила босиком по заснеженному Санкт-Петербургу. Фанаты обратили внимание, что Наталья показала торчащие соски, что очень насторожило поклонников. На артистку было надето прозрачное платье белого цвета. Наряд актрисы не скрывал область декольте, при этом через него можно рассмотреть полуголую грудь Рудовой.

Знаменитость неоднократно намерено демонстрировала пикантные части касательного своего тела, чтобы заполучить как можно больше «лайков» в Instagram. Видеоролик в течение часа после публикации просмотрели свыше 221 000 человек, а также сделали более 400 комментариев от многочисленных поклонников Рудовой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:22
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