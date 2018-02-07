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В Новосибирске должник во время прихода приставов притворился мешком с картошкой
Сотрудники ФССП рассказали журналистам об инциденте в Новосибирске. Должник во время прихода приставов притворился мешком с картошкой, чтобы избежать наказания.

Мужчина в возрасте 28 лет взял большой кредит и не выплатил сумму 200000 руб. Когда сотрудники службы пришли к нему домой, мать сообщила, что сына нет дома, после чего пригласила их войти в квартиру и убедиться в этом лично. В углу кухни они заметили мешок с овощами, но не придали этому значения.

В Новосибирске должник во время прихода приставов притворился мешком с картошкой


Они уже собирались уходить, но внезапно из него раздалось чиханье. Женщина упомянула о домашнем питомце, а дальше из упавшего укрытия показалась голова должника, надевшего на себя дорогой костюм перед ужином с девушкой в ресторане. Приставы быстро пришли в себя после шока и описали имущество предприимчивого человека.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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В Новосибирске должник во время прихода приставов
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