Эвелина Бледанс на снимке в Instagram обнажила грудь из-за улетевшего бюстгальтера

Звезда позировала перед камерой в бассейне, где купалась вместе с ребенком, подняв его на руки. Она лаконично подписала снимок словами: “Ешь. Люби. Молись”, после чего многие подписчики назвали Эвелину Бледанс самой заботливой мамой.Однако дотошные пользователи сетей увидели пикантную часть тела знаменитости, после чего посоветовали ей прикрыть ее одеждой.Некоторые лица стали восхищаться пышным бюстом кумира и даже делали артистке предложения о замужестве, но большинство фанатов назвали ее вид без белья пошлым.