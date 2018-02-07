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Эвелина Бледанс на снимке в Instagram обнажила грудь из-за улетевшего бюстгальтера
Актриса вместе с наследником Семеном наслаждается отдыхом в Индонезии и часто радует фанатов интересными сюжетами в Instagram. Но они заметили, что Эвелина Бледанс на новом снимке обнажила грудь из-за улетевшего бюстгальтера, после чего подвергли ее критике.

Звезда позировала перед камерой в бассейне, где купалась вместе с ребенком, подняв его на руки. Она лаконично подписала снимок словами: “Ешь. Люби. Молись”, после чего многие подписчики назвали Эвелину Бледанс самой заботливой мамой.
Однако дотошные пользователи сетей увидели пикантную часть тела знаменитости, после чего посоветовали ей прикрыть ее одеждой.

Эвелина Бледанс на снимке в Instagram обнажила грудь из-за улетевшего бюстгальтера


Некоторые лица стали восхищаться пышным бюстом кумира и даже делали артистке предложения о замужестве, но большинство фанатов назвали ее вид без белья пошлым.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:15
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