Apple предложила вернуть деньги пользователям за ремонт батарей старых моделей

Исходит инициатива по возврату средств от самой компании. Как сообщили представители бренда, расчет идет на пользователей, обратившихся в соответствующие сервисные центры, с жалобой о снижении производительности своих гаджетов. Так же, распространяется предложение исключительно на владельцев устройств, которые сообщили о проблеме до предложения о понижении на 50 долларов стоимости батарей.Ситуация возникла в конце прошлого года, когда представителями бренда сообщалось про намеренное занижение производительности аппаратов из прошлых серий, для желания у потребителя приобрести новые модели. Так же уточнялось, что обновление каснулось только iPhone 4s и 5.Как сообщил Тим Кук, Apple не намерена более снижать работоспособность гаджетов, но в ближайшее время, компанией бельше не будут поддерживаться старые аппараты, до шестой серии.