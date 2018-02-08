Apple предложила вернуть деньги пользователям за ремонт батарей старых моделей
От компании Apple поступило предложение для пользователей, вернуть деньги за ремонт батарей старых моделей iPhone, работа которых замедлилась после последних обновлений операционной системы. Сведения о подобной возможности обнародованы представителями бренда, в качестве ответа на запрос Сената США.
Исходит инициатива по возврату средств от самой компании. Как сообщили представители бренда, расчет идет на пользователей, обратившихся в соответствующие сервисные центры, с жалобой о снижении производительности своих гаджетов. Так же, распространяется предложение исключительно на владельцев устройств, которые сообщили о проблеме до предложения о понижении на 50 долларов стоимости батарей.
Ситуация возникла в конце прошлого года, когда представителями бренда сообщалось про намеренное занижение производительности аппаратов из прошлых серий, для желания у потребителя приобрести новые модели. Так же уточнялось, что обновление каснулось только iPhone 4s и 5.
Как сообщил Тим Кук, Apple не намерена более снижать работоспособность гаджетов, но в ближайшее время, компанией бельше не будут поддерживаться старые аппараты, до шестой серии.
Исходит инициатива по возврату средств от самой компании. Как сообщили представители бренда, расчет идет на пользователей, обратившихся в соответствующие сервисные центры, с жалобой о снижении производительности своих гаджетов. Так же, распространяется предложение исключительно на владельцев устройств, которые сообщили о проблеме до предложения о понижении на 50 долларов стоимости батарей.
Ситуация возникла в конце прошлого года, когда представителями бренда сообщалось про намеренное занижение производительности аппаратов из прошлых серий, для желания у потребителя приобрести новые модели. Так же уточнялось, что обновление каснулось только iPhone 4s и 5.
Как сообщил Тим Кук, Apple не намерена более снижать работоспособность гаджетов, но в ближайшее время, компанией бельше не будут поддерживаться старые аппараты, до шестой серии.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00