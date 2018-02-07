Актёр Эштон Кутчер отмечает 40-летний юбилей

Седьмого февраля Эштон Кутчер отмечает свой сорокалетний юбилей. Голливудский актёр родился в штате Айова. С самого детства артист находится в мире искусства. Его заметили в баре в Айова-Сити и предложили принять участие в конкурсе моделей, на что Кутчер согласился и победил. Дебютировал Эштон в киноленте «Американский пирог для девушек», который вышел в прокат в 1999 году.Кутчер был два раза женат. Его первый брак был с голливудской актрисой Деми Мур, с которой он прожил около шести лет. С 2015 года актёр женат на Миле Кунис. Супруги живут в гармонии и счастье, при этом воспитывают двоих детей.