Актёр Эштон Кутчер отмечает 40-летний юбилей
Эштон Кутчер, являющийся знаменитым голливудским актером, ведущим, продюсером и инвестором, отмечает свое сорокалетие. За всю свою карьеру артист успел сняться в тридцати кинолентах.
Седьмого февраля Эштон Кутчер отмечает свой сорокалетний юбилей. Голливудский актёр родился в штате Айова. С самого детства артист находится в мире искусства. Его заметили в баре в Айова-Сити и предложили принять участие в конкурсе моделей, на что Кутчер согласился и победил. Дебютировал Эштон в киноленте «Американский пирог для девушек», который вышел в прокат в 1999 году.
Кутчер был два раза женат. Его первый брак был с голливудской актрисой Деми Мур, с которой он прожил около шести лет. С 2015 года актёр женат на Миле Кунис. Супруги живут в гармонии и счастье, при этом воспитывают двоих детей.
Седьмого февраля Эштон Кутчер отмечает свой сорокалетний юбилей. Голливудский актёр родился в штате Айова. С самого детства артист находится в мире искусства. Его заметили в баре в Айова-Сити и предложили принять участие в конкурсе моделей, на что Кутчер согласился и победил. Дебютировал Эштон в киноленте «Американский пирог для девушек», который вышел в прокат в 1999 году.
Кутчер был два раза женат. Его первый брак был с голливудской актрисой Деми Мур, с которой он прожил около шести лет. С 2015 года актёр женат на Миле Кунис. Супруги живут в гармонии и счастье, при этом воспитывают двоих детей.