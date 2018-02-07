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Ученые: Расшифровка генома мумий Наска позволит понять их происхождение
Российские ученые занимаются расшифровкой генома мумий Наска, чтобы понять их происхождение. До этого времени перуанские останки были отнесены к представителям внеземных цивилизаций.

Они не были похожи на людские аналоги и имели удлиненные черепа без ушей, а также три пальца на конечностях. После такого открытия исследователи сразу стали говорить о пришельцах, а первые анализы, сделанные в Петербурге, показали, что мумии захоронены 1800 лет назад и одна из них является земной женщиной. Также ученые опровергли слухи о подделке после рассмотрения снимков рентгена.

Ученые: Расшифровка генома мумий Наска позволит понять их происхождение


Сейчас известно три вида людей, имеющих отличие в геноме. Это касается неандертальцев, денисовцев и вида гомо сапиенс. Результаты покажут, к какому из них относятся необычные существа, но если их показатели будут иными, тогда можно будет говорить о гуманоидах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:10
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