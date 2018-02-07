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Греф поймал сотрудников Сбербанка на майнинге
Греф поймал сотрудников Сбербанка России на майнинге.
Греф поймал сотрудников Сбербанка на майнинге


Майнингом, или добычей криптовалюты, занимаются многие. Не остались в стороне и работники банка, причем российского Сбербанка. Как оказалось, служащие майнят биткоины и прочие виды криптовалют прямо на рабочем месте.

Это признал и глава Сбербанка Герман Греф, с его слов такие работники нередко попадаются, но не отказываются от столь сомнительного занятия.

Сам Грефф считает процесс майнинга примитивным и не составляющим для него интерес. Как банкир, он знает много других способов инвестирования даже с большим уровнем прибыльности.
Стоит напомнить, ранее СМИ писали о якобы существующих у председателя правления госбанка биткоинах, как некоем экспериментальном ресурсе.

Процесс майнинга сам по себе является очень затратным из-за расходов электроэнергии требует привлечения высокопроизводительной компьютерной техники.
Экономика
Добавил: tidings Вчера, 22:00
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