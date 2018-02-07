Греф поймал сотрудников Сбербанка на майнинге

Майнингом, или добычей криптовалюты, занимаются многие. Не остались в стороне и работники банка, причем российского Сбербанка. Как оказалось, служащие майнят биткоины и прочие виды криптовалют прямо на рабочем месте.Это признал и глава Сбербанка Герман Греф, с его слов такие работники нередко попадаются, но не отказываются от столь сомнительного занятия.Сам Грефф считает процесс майнинга примитивным и не составляющим для него интерес. Как банкир, он знает много других способов инвестирования даже с большим уровнем прибыльности.Стоит напомнить, ранее СМИ писали о якобы существующих у председателя правления госбанка биткоинах, как некоем экспериментальном ресурсе.Процесс майнинга сам по себе является очень затратным из-за расходов электроэнергии требует привлечения высокопроизводительной компьютерной техники.