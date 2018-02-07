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Соседи пристыдили Дмитрия Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске
Соседи известного телеведущего шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева выразили свое отношение к скандалам с родителями Жанны Фриске. Оказалось, что не все осуждают своего звездного соседа.

Соседи пристыдили Дмитрия Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске

Журналисты поинтересовались мнением минских соседей Шепелева. Все они в курсе отношений Дмитрия с родителями его покойной жены. Оказалось одни поддерживают ведущего, а другие наоборот стыдят его. Шепелев сейчас в родном доме не проживает. Там живут родители знаменитости и его бабушка.

По мнению некоторых соседей, в Минске Дмитрий не живёт из-за них, потому что боится их осуждений за отношения к семье Копыловых. Другие же наоборот встали на сторону ведущего. Они поведали, что Шепелев всегда рос отзывчивым и добрым, был вежливым и дружелюбным. При этом родителей Фриске они совсем не знают, а Дмитрия знают с малых лет, из-за этого и виновного не называют. Эти соседи подчеркнули, что отец и мать погибшей Жанны Фриске скорей всего и есть провокаторы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:18
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