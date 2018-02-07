Названы условия появления российского флага на закрытии Игр
Официально названы условия появления российского флага на закрытии Игр.
По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, есть определенные условия, соблюдение которых сделает возможным участие спортсменов из Российской Федерации в торжественных церемониях по закрытию Олимпиады 2018.
Выйти на мероприятие с флагом своей родины россияне смогут после окончания работы экспертной группы по контролю за соблюдением правил, установленных для российских участников.
Выход наших соотечественников в Пхенчхане с флагом России, по мнению МОК, возможен после решения, вынесенного экспертами с учетом общего духа наших олимпийцев, а также, как отдельно подчеркнули чиновники Комитета, поведения российских болельщиков и команды журналистов нашей страны.
В случае негативного вердикта экспертной группы, россияне не смогут выйти на церемонию закрытия игр с российским триколором.
По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, есть определенные условия, соблюдение которых сделает возможным участие спортсменов из Российской Федерации в торжественных церемониях по закрытию Олимпиады 2018.
Выйти на мероприятие с флагом своей родины россияне смогут после окончания работы экспертной группы по контролю за соблюдением правил, установленных для российских участников.
Выход наших соотечественников в Пхенчхане с флагом России, по мнению МОК, возможен после решения, вынесенного экспертами с учетом общего духа наших олимпийцев, а также, как отдельно подчеркнули чиновники Комитета, поведения российских болельщиков и команды журналистов нашей страны.
В случае негативного вердикта экспертной группы, россияне не смогут выйти на церемонию закрытия игр с российским триколором.
Спорт
Добавил: tidings Вчера, 23:40