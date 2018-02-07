Названы условия появления российского флага на закрытии Игр

По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, есть определенные условия, соблюдение которых сделает возможным участие спортсменов из Российской Федерации в торжественных церемониях по закрытию Олимпиады 2018.Выйти на мероприятие с флагом своей родины россияне смогут после окончания работы экспертной группы по контролю за соблюдением правил, установленных для российских участников.Выход наших соотечественников в Пхенчхане с флагом России, по мнению МОК, возможен после решения, вынесенного экспертами с учетом общего духа наших олимпийцев, а также, как отдельно подчеркнули чиновники Комитета, поведения российских болельщиков и команды журналистов нашей страны.В случае негативного вердикта экспертной группы, россияне не смогут выйти на церемонию закрытия игр с российским триколором.