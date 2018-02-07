Журнал Forbes представил первый рейтинг бизнесменов биткоин-миллионеров.

Авторитетный журнал назвал самых богатых криптовалютных миллионеров. Это первый в истории журнала подобный рейтинг.Первыми биткоиновыми миллиардерами в истории называют братьев-бизнесменов Уинклвосс. В первый форбсовском списке включены 19 бизнесменов.Список сколотивших миллионы на биткоине начинает основатель CEO-компании Ripple Крис Ларсен, с криптокошельком, который приравнивается приблизительно к восьми миллардов. Вторая ступень досталась сооснователю Ethereum Джозефу Лавина, у него криптоденег набралось на пять миллиардов. Еще один сооснователь Ethereum Виталий Бутерин смог одолеть 17 строчку рейтинга с полумиллиардом долларов.Третье место сумел осилить криптобиржевик Binance Чанпэн Чжао, родная бизнес-среда принесла ему 1,2 миллиарда. Четвертое место в списке заняли вышеназванные Тайлер и Кэмерон Уинклвосс с капиталом в 1,1 миллиард, из-за обвала курса криптовалюты они потеряли более 330 миллионов.Пятым в списке самых богатых криптовалютных бизнесменов с порядка 500-700 миллионами, стоит Виталий Вавилов, владелец майнинг-фирмы Bitfury.