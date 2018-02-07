Lenovo сообщила о неисправностях в некоторых ноубуках ThinkPad X1 Carbon пятого поколения

Сообщается, что проблемой являются незакрепленные винты, способные повредить аккумулятор ноутбука. В свою очередь из-за этого есть риск перегрева и возгорания устройства. Тем не менее, пока что в компанию Lenovo не поступали какие-либо сообщения от пользователей ThinkPad X1 Carbon. Под отзыв попадает 78 тысяч девайсов из США и 5500 компьютеров из Канады.Таким образом, на официальном сайте производителя можно найти список проблемных ноутбуков, которые можно отправить на ремонт. Сообщается, что специалисты выполнят все работы совершенно бесплатно.