АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Lenovo сообщила о неисправностях в некоторых ноубуках ThinkPad X1 Carbon пятого поколения
Компания Lenovo, специализирующаяся на производстве потребительской электроники, сообщила о том, что в некоторых ноутбуках пятого поколения модели ThinkPad X1 Carbon обнаружено некоторые проблемы, которые могут привести к возгоранию устройства. Так было объявлено добровольный отзыв всех проблемных девайсов.

Lenovo сообщила о неисправностях в некоторых ноубуках ThinkPad X1 Carbon пятого поколения


Сообщается, что проблемой являются незакрепленные винты, способные повредить аккумулятор ноутбука. В свою очередь из-за этого есть риск перегрева и возгорания устройства. Тем не менее, пока что в компанию Lenovo не поступали какие-либо сообщения от пользователей ThinkPad X1 Carbon. Под отзыв попадает 78 тысяч девайсов из США и 5500 компьютеров из Канады.

Таким образом, на официальном сайте производителя можно найти список проблемных ноутбуков, которые можно отправить на ремонт. Сообщается, что специалисты выполнят все работы совершенно бесплатно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости