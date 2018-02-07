Lenovo сообщила о неисправностях в некоторых ноубуках ThinkPad X1 Carbon пятого поколения
Компания Lenovo, специализирующаяся на производстве потребительской электроники, сообщила о том, что в некоторых ноутбуках пятого поколения модели ThinkPad X1 Carbon обнаружено некоторые проблемы, которые могут привести к возгоранию устройства. Так было объявлено добровольный отзыв всех проблемных девайсов.
Сообщается, что проблемой являются незакрепленные винты, способные повредить аккумулятор ноутбука. В свою очередь из-за этого есть риск перегрева и возгорания устройства. Тем не менее, пока что в компанию Lenovo не поступали какие-либо сообщения от пользователей ThinkPad X1 Carbon. Под отзыв попадает 78 тысяч девайсов из США и 5500 компьютеров из Канады.
Таким образом, на официальном сайте производителя можно найти список проблемных ноутбуков, которые можно отправить на ремонт. Сообщается, что специалисты выполнят все работы совершенно бесплатно.
Сообщается, что проблемой являются незакрепленные винты, способные повредить аккумулятор ноутбука. В свою очередь из-за этого есть риск перегрева и возгорания устройства. Тем не менее, пока что в компанию Lenovo не поступали какие-либо сообщения от пользователей ThinkPad X1 Carbon. Под отзыв попадает 78 тысяч девайсов из США и 5500 компьютеров из Канады.
Таким образом, на официальном сайте производителя можно найти список проблемных ноутбуков, которые можно отправить на ремонт. Сообщается, что специалисты выполнят все работы совершенно бесплатно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00