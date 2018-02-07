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МОК не включит в программу ОИ-2022 новые вида спорта
МОК отказался пересматривать программу ОИ-2022, которая пройдёт в столице Китая. Новые вида спорта, а в частности хоккей с мясом, не будут добавлены в перечень игр Олимпиады.

МОК не включит в программу ОИ-2022 новые вида спорта


Ранее в СМИ появились сообщения, что МОК рассмотрит предложение о добавлении в программу ОИ-2022 новых видов состязаний. В частности, планировалось включить в перечень олимпийских игр хоккей с мячом, ледолазание и ски-альпинизм.

Вице-премьер МОК рассказал, что представители Китая не требовали пересмотра программы мероприятия. Ведомство открыто сообщает, что радо тому, что в ОИ-2022 не будут представлены новые виды спорта. Эксперты отмечают, что отказ сделать хоккей с мячом олимпийским видом спорта вряд ли связан с допинговым скандалом. Вероятнее всего, это решение вызвано различием в классе игроков: в некоторых странах этот спорт популярен уже не один десяток лет, тогда как спортсмены других государств только начали осваивать эту игру.
Спорт
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:50
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