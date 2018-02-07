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«Союз вкладчиков России» стал частью всероссийской кампании по сбору подписей в защиту клиентов частных банков
Стало известно, что «Союз вкладчиков России» присоединился к проводящейся на данный момент в масштабах страны акции по сбору подписей под обращением к президенту В.Путину. Целью обращения является призыв защитить вкладчиков тех российских банков второго уровня, которые лишились лицензии. Каждый неравнодушный может оставить свою подпись в ходе пикетов, проходящих в крупных российских городах, пишет mk.ru

Поводом послужила инициатива Агентства по страхованию вкладов, которое массово подает в суд на граждан страны, снявших средства с депозитов банка незадолго до краха. АСВ требует от вкладчиков вернуть депозиты, однако данные требования могут быть незаконными. И глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов уже попросил ЦБ проверить данный факт.
«Союз вкладчиков России» стал частью всероссийской кампании по сбору подписей в защиту клиентов частных банков

Думского депутата поддержал и Николай Николаев, стоящий во главе «Союза вкладчиков России». По его мнению, требования АСВ являются противоправными, а кампанию следует поддержать всем тем, кто боится за судьбу своих вкладов.

«Союз вкладчиков России» возник после стихийных протестов пострадавших клиентов банка «Югра». Одной из целей объединения является возврат лицензии данному финансовому учреждению.

«Мы осознаём, что, если «Югра» проиграет суд и не вернет лицензию, держатели депозитов, превышающих потолок в 1,4 миллиона рублей, никогда не увидят своих денег. Возможно, это же ожидает и граждан, с которыми судится АСВ», - отметил Николаев.
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 15:57
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