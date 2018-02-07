В Москве аферисты обманули стилиста Борисовой - Руслана Громова на 120 тысяч рублей

Руслан Громов оплатил риелтору 40 000 рублей, затем столько же передал хозяйке жилья – очаровательной и милой пожилой женщине, после чего оплатил депозит – ещё 40 000 рублей. В результате фиктивным оказалось всё, даже добрая бабушка. Полиция на заявление стилиста никак не отреагировала.Громов решил предупредить всех людей и поделился данной историей с фолловерами в «Instagram». Посыл Руслана понятен, потому что надо бороться с аферистами, а также ставить вопрос эффективности полиции, а самое главное – это повышать юридическую грамотность общественности. Недавно сотрудник фотостудии Громова своровал у него большую денежную сумму, которую стилист откладывал на операцию. Однако Дана Борисова помогла своему мастеру и дала ему необходимую суму для операции.