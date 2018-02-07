Вытянутые черепа из Паракаса принадлежат неизвестному подвиду древнего человека – Ученые

Раньше они не сталкивались с такими находками, но с помощью анализа ДНК, выяснили, что необычная форма головы связана с генетикой. Версия об искусственной деформации не подтвердилась, потому что она не может изменять объем черепной коробки.Некоторые экспонаты были на 60% тяжелее человеческих голов, но они не принадлежали коренному населению страны. Родиной гибрида разных народов была территория, расположенная между Черным и Каспийским морями. Новые находки в перуанской пустыне позволят ученым открыть тайну, связанную с загадочной расой.