ВОЗ: Антибиотики бессильны перед мутирующими вирусами
Сотрудники ВОЗ провели исследование, показавшее, что антибиотики становятся абсолютно бессильными перед действием мутирующих вирусов. Эффективные ранее препараты не могут оказать противодействие даже самым распространённым возбудителям заболеваний.
Сотрудники ВОЗ собрали статистику эффективности антибиотиков в 22 странах. Исследование показало, что полмиллиона человек столкнулось с резистентностью вирусов перед действием препаратов. Согласно статистике, устойчивость к самому распространённому антибиотику пенициллину достигла 51%.
Учёные сообщают, что антибиотики теряют свою эффективность как бедных, так и богатых странах. Препараты стали бессильны перед такими заболеваниями, как менингит, стафилококк, пневмония и сальмонеллез. Также стало известно, что устойчивость приобрели бактерии: золотистый стафилококк, кишечная палочка, сальмонелла и пневмококк.
Сотрудники ВОЗ собрали статистику эффективности антибиотиков в 22 странах. Исследование показало, что полмиллиона человек столкнулось с резистентностью вирусов перед действием препаратов. Согласно статистике, устойчивость к самому распространённому антибиотику пенициллину достигла 51%.
Учёные сообщают, что антибиотики теряют свою эффективность как бедных, так и богатых странах. Препараты стали бессильны перед такими заболеваниями, как менингит, стафилококк, пневмония и сальмонеллез. Также стало известно, что устойчивость приобрели бактерии: золотистый стафилококк, кишечная палочка, сальмонелла и пневмококк.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:40