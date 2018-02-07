ВОЗ: Антибиотики бессильны перед мутирующими вирусами

Сотрудники ВОЗ собрали статистику эффективности антибиотиков в 22 странах. Исследование показало, что полмиллиона человек столкнулось с резистентностью вирусов перед действием препаратов. Согласно статистике, устойчивость к самому распространённому антибиотику пенициллину достигла 51%.Учёные сообщают, что антибиотики теряют свою эффективность как бедных, так и богатых странах. Препараты стали бессильны перед такими заболеваниями, как менингит, стафилококк, пневмония и сальмонеллез. Также стало известно, что устойчивость приобрели бактерии: золотистый стафилококк, кишечная палочка, сальмонелла и пневмококк.