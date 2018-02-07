Северо-западный ветер негативным образом повлиял на циклон «Себиль»

5 февраля 2018 года в 3:25 утра наблюдалось смещение из центра большей части имеющихся грозовых облаков к юго-востоку, вследствие влияния сильных вертикальных северо-западных смещений ветра. При этом в северо-западном квадрате имелась тонкая небольшая полоса облаков, так как шторм под действием ветра переместился с данного направления.5.02. 2018 года в 10:00 центр циклона имел координаты 23,9 градусов к югу, а также 81,6 градусов к востоку. Он находился в 1 136 морских миль непосредственно к юго-востоку от острова, под названием Диего-Гарсия. «Себиль» двигался в южном направлении со скоростью 16,6 км/час. Скорость максимально устойчивых ветров в данном случае достигала 83,3 км/час.