Северо-западный ветер негативным образом повлиял на циклон «Себиль»
Исследователи установили, что смещение ветра отрицательным образом влияет на тропический возникший циклон «Себиль». Эксперты прогнозируют его ослабление вследствие увеличения скоростью ветра, уменьшения температуры поверхности моря.
5 февраля 2018 года в 3:25 утра наблюдалось смещение из центра большей части имеющихся грозовых облаков к юго-востоку, вследствие влияния сильных вертикальных северо-западных смещений ветра. При этом в северо-западном квадрате имелась тонкая небольшая полоса облаков, так как шторм под действием ветра переместился с данного направления.
5.02. 2018 года в 10:00 центр циклона имел координаты 23,9 градусов к югу, а также 81,6 градусов к востоку. Он находился в 1 136 морских миль непосредственно к юго-востоку от острова, под названием Диего-Гарсия. «Себиль» двигался в южном направлении со скоростью 16,6 км/час. Скорость максимально устойчивых ветров в данном случае достигала 83,3 км/час.
5 февраля 2018 года в 3:25 утра наблюдалось смещение из центра большей части имеющихся грозовых облаков к юго-востоку, вследствие влияния сильных вертикальных северо-западных смещений ветра. При этом в северо-западном квадрате имелась тонкая небольшая полоса облаков, так как шторм под действием ветра переместился с данного направления.
5.02. 2018 года в 10:00 центр циклона имел координаты 23,9 градусов к югу, а также 81,6 градусов к востоку. Он находился в 1 136 морских миль непосредственно к юго-востоку от острова, под названием Диего-Гарсия. «Себиль» двигался в южном направлении со скоростью 16,6 км/час. Скорость максимально устойчивых ветров в данном случае достигала 83,3 км/час.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30