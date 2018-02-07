Смартфон с алмазным стеклом Mirage Diamond Glass появится в следующем году

Считается, что первыми мобильными девайсами, которые получат такое защитное стекло, будут устройства класса люкс. Отсюда можно предположить, что стоимость подобной технологии не должна оказаться дешевой даже несмотря на то, что она собирается конкурировать с сапфировым стеклом, которое не менее дорогое и редкое.Пока что на сайте компании Akhan Semiconductor нет никаких подробностей о стекле Mirage Diamond Glass. Тем не менее, специалисты утверждают, что защитное покрытие может быть наложено на обычное стекло смартфона, хотя пока еще не сообщалось, способно ли Mirage Diamond Glass являться именно дополнительным материалом для защиты дисплея.