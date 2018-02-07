Смартфон Huawei Honor 7C появился на TENAA
Эксперты обнаружили на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) новый смартфон Huawei Honor 7C, который должен получить двойной модуль фронтальной камеры. Считается, что эта модель станет более бюджетной версией устройства Honor 7X.
Пока что по поводу новинки нет никакой подробной технической информации. Тем не менее, с представленных на сайте фотографий можно увидеть, что на задней панели смартфона имеется сканер отпечатков пальцев и сдвоенная основная камера с горизонтальным расположением сенсоров. Дисплей покрывает не всю переднюю часть устройства, а в верхней ее части есть двойная фронтальная камера.
Если Huawei Honor 7C должен оказаться похожим на Honor 7X, то стоит напомнить, что второй девайс сдвоенным модулем основной камеры с разрешением 16+2 Мп. Также телефон обладает полноразмерным экраном с соотношением сторон 18:9.
Пока что по поводу новинки нет никакой подробной технической информации. Тем не менее, с представленных на сайте фотографий можно увидеть, что на задней панели смартфона имеется сканер отпечатков пальцев и сдвоенная основная камера с горизонтальным расположением сенсоров. Дисплей покрывает не всю переднюю часть устройства, а в верхней ее части есть двойная фронтальная камера.
Если Huawei Honor 7C должен оказаться похожим на Honor 7X, то стоит напомнить, что второй девайс сдвоенным модулем основной камеры с разрешением 16+2 Мп. Также телефон обладает полноразмерным экраном с соотношением сторон 18:9.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:50