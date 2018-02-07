Смартфон Huawei Honor 7C появился на TENAA

Пока что по поводу новинки нет никакой подробной технической информации. Тем не менее, с представленных на сайте фотографий можно увидеть, что на задней панели смартфона имеется сканер отпечатков пальцев и сдвоенная основная камера с горизонтальным расположением сенсоров. Дисплей покрывает не всю переднюю часть устройства, а в верхней ее части есть двойная фронтальная камера.Если Huawei Honor 7C должен оказаться похожим на Honor 7X, то стоит напомнить, что второй девайс сдвоенным модулем основной камеры с разрешением 16+2 Мп. Также телефон обладает полноразмерным экраном с соотношением сторон 18:9.