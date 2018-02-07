Сергей Жуков удивил поклонников ярким снимком с трансвеститами

В описании поста Сергей Жуков в шутку заявил касательно своего намерения продюсировать новую группу. Участниками коллектива станут трансвеститы, которые изображены на публикации. Новый проект отечественный музыкант намерен назвать «Spice Boys». Исполнитель песен поинтересовался у фанатов, какой бы вариант названия предложили они. В комментариях фолловеры начали предлагать свои версии. Поклонники отметили замечательное чувство юмора певца.Публикация Сергей Жукова в течение трёх часов сумела собрать более 16 тысяч отметок «Нравится» и около 400 комментариев. Вместе со своей женой и детьми артист отправился на отдых. В данное время певец проводит каникулы в Таиланде, где сфотографировался с трансвеститами.