Apple может анонсировать свои новые устройства уже в марте этого года

В целом стоит отметить, американская корпорация постоянно представляет новые разработки либо осенью, либо весной. В качестве примера можно привести новые модификации таких смартфонов как iPhone SE и iPhone 7. Первый получил больше оперативной памяти, второй – новые цвета и помимо этого еще было объявлено о снижении цен на планшетные компьютеры iPad. Обо всем этом представители Apple рассказали в начале весны 2017 года.Напомним, что совсем недавно упоминалась новая модель iPad Pro, которую специалисты Apple собираются оснастить технологией Face ID как у нынешнего смартфона iPhone X. К моменту презентации этого планшета может появиться еще несколько новых девайсов MacBook.