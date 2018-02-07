АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Apple может анонсировать свои новые устройства уже в марте этого года
Представители издания DigiTimes узнали от собственных источников о том, что компания Apple собирается представить свои новые девайсы уже в марте текущего года. Тем не менее, о самих устройствах пока еще ничего не известно.

Apple может анонсировать свои новые устройства уже в марте этого года


В целом стоит отметить, американская корпорация постоянно представляет новые разработки либо осенью, либо весной. В качестве примера можно привести новые модификации таких смартфонов как iPhone SE и iPhone 7. Первый получил больше оперативной памяти, второй – новые цвета и помимо этого еще было объявлено о снижении цен на планшетные компьютеры iPad. Обо всем этом представители Apple рассказали в начале весны 2017 года.

Напомним, что совсем недавно упоминалась новая модель iPad Pro, которую специалисты Apple собираются оснастить технологией Face ID как у нынешнего смартфона iPhone X. К моменту презентации этого планшета может появиться еще несколько новых девайсов MacBook.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости