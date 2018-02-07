Китай испытал возможности первого в мире пассажирского беспилотника

Компания EHang разрабатывает модификацию беспилотника, способного перевозить пассажиров. Данный летательный аппарат перемещается и маневрирует за счет потребления энергии от электрических батарей. Сейчас он уже может транспортировать одного человека, при условии соблюдения нормы веса до 100 килограмм.Перемещается беспилотник на максимальной скорости - 100 километров в час. Данный скоростной режим позволяет ему летать максимально быстро на высоте до 500 метров примерно 25 минут. Информация из сообщений Центральное телевидение КНР, ссылаясь на разработчика.Особо отмечено, что специалисты оборудовали дрона специальной системой, которая поддерживает его работоспособность, в случае отказа отдельных конструктивных элементов. Помимо прочего, у пассажира беспилотника есть возможность остановки аппарат при полете, зависнув в воздухе над определенным местом.Первым в мировой практике пассажирским беспилотником уже пройдены испытания. Тесты провели на территории провинции Гуандун. Все тесты и испытания технических возможностей завершены успешно.