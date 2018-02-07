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Китай испытал возможности первого в мире пассажирского беспилотника
Компания EHang разрабатывает модификацию беспилотника, способного перевозить пассажиров. Данный летательный аппарат перемещается и маневрирует за счет потребления энергии от электрических батарей. Сейчас он уже может транспортировать одного человека, при условии соблюдения нормы веса до 100 килограмм.

Перемещается беспилотник на максимальной скорости - 100 километров в час. Данный скоростной режим позволяет ему летать максимально быстро на высоте до 500 метров примерно 25 минут. Информация из сообщений Центральное телевидение КНР, ссылаясь на разработчика.
Китай испытал возможности первого в мире пассажирского беспилотника


Особо отмечено, что специалисты оборудовали дрона специальной системой, которая поддерживает его работоспособность, в случае отказа отдельных конструктивных элементов. Помимо прочего, у пассажира беспилотника есть возможность остановки аппарат при полете, зависнув в воздухе над определенным местом.

Первым в мировой практике пассажирским беспилотником уже пройдены испытания. Тесты провели на территории провинции Гуандун. Все тесты и испытания технических возможностей завершены успешно.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:30
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