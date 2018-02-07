В Египте туристов и дайверов напугали странные звуки из глубин Красного моря

Люди испытают дискомфорт, потому что кроме шума оттуда доносится сильный стук и неприятный треск. Пока ученые предположили, что виновниками события могут быть киты. Звуковые волны после общения животных могут распространиться на большое расстояние.Трещины на дне после землетрясения тоже издают характерный треск, но еще он возникает во время работ нефтяных компаний. Власти страны решили с помощью комиссии провести расследование и установить природу явления, после чего сообщат о результатах СМИ.