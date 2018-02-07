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В Египте туристов и дайверов напугали странные звуки из глубин Красного моря
В Египте туристов и дайверов напугали странные звуки из глубин Красного моря. Они были зафиксированы возле острова Гифтун, а также их слышали жители Абу-Рамад.

Люди испытают дискомфорт, потому что кроме шума оттуда доносится сильный стук и неприятный треск. Пока ученые предположили, что виновниками события могут быть киты. Звуковые волны после общения животных могут распространиться на большое расстояние.

В Египте туристов и дайверов напугали странные звуки из глубин Красного моря


Трещины на дне после землетрясения тоже издают характерный треск, но еще он возникает во время работ нефтяных компаний. Власти страны решили с помощью комиссии провести расследование и установить природу явления, после чего сообщат о результатах СМИ.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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