Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в мужской одежде и с очень скромной прической

Бывшая исполнительница популярной группы «Serebro» ЕленаТемникова рассказала радостную новость своим поклонникам о том, что 7 февраля будет выступать в прямом эфире знаменитой радиостанции Love Radio. Эту новость певица написала на своей страничке, сопроводив фотоснимком в мужской футболке.На личной страничке Елены появился снимок, на котором артистка сфотографирована в очень странном образе. Некоторые пользователи были смущены ее внешним видом, поскольку на нем девушка изменилась до неузнаваемости. Вместо шикарной прически певица скромно убрала волосы, а свои эротические наряды сменила на мужскую одежду.Футболка, одетая на исполнительницу оказалась частью ее же коллекции. А под снимком девушка написала, что утром она собирается выступать в прямом эфире радиостанции Love Radio.Преданные фанаты безумно обрадовались такой новости и написали, что очень часто слушают композиции Темниковой в записи, поэтому будут очень рады насладиться своей любимицей в режиме прямого эфира.За непродолжительное время публикация насобирала больше 30 тысяч лайков.