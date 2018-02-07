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Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в мужской одежде и с очень скромной прической
Елена Темникова на новом снимке изменилась до неузнаваемости и предстала в мужской одежде и со скромной прической.

Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в мужской одежде и с очень скромной прической


Бывшая исполнительница популярной группы «Serebro» ЕленаТемникова рассказала радостную новость своим поклонникам о том, что 7 февраля будет выступать в прямом эфире знаменитой радиостанции Love Radio. Эту новость певица написала на своей страничке, сопроводив фотоснимком в мужской футболке.

На личной страничке Елены появился снимок, на котором артистка сфотографирована в очень странном образе. Некоторые пользователи были смущены ее внешним видом, поскольку на нем девушка изменилась до неузнаваемости. Вместо шикарной прически певица скромно убрала волосы, а свои эротические наряды сменила на мужскую одежду.

Футболка, одетая на исполнительницу оказалась частью ее же коллекции. А под снимком девушка написала, что утром она собирается выступать в прямом эфире радиостанции Love Radio.

Преданные фанаты безумно обрадовались такой новости и написали, что очень часто слушают композиции Темниковой в записи, поэтому будут очень рады насладиться своей любимицей в режиме прямого эфира.

За непродолжительное время публикация насобирала больше 30 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:57
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